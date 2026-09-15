Son Mühür- İzmir siyasetinde dengeleri değiştiren Foça transferinin ardından ilk kritik temas gerçekleşti. CHP’den AK Parti’ye geçen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, koltuğundaki ilk üst düzey konuğunu ağırladı. AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, Fıçı’yı makamında ziyaret ederek yeni dönem için düğmeye bastı.

"Foça bizim için çok kıymetli"

Görüşmenin en dikkat çeken detayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilçeye bakışı oldu. Ziyaret sırasında konuşan Belediye Başkanı Fıçı, Erdoğan’ın mesajını iletti: "Sayın Cumhurbaşkanımız Foça'nın kendisi için çok kıymetli olduğunu bizzat dile getirdi."

"Siyaset değil hizmet öncelikli"

İlçenin çözüm bekleyen sorunları ve yeni dönemde atılacak adımların masaya yatırıldığı görüşmede, Ankara ile Foça arasındaki bürokrasi hattının hızlandırılması kararlaştırıldı.

Ziyaret sonrası net mesajlar veren Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir’in her köşesini yakın takibe aldıklarını söyledi. Hizmet anlayışında rozetlerin arka plana atılması gerektiğine işaret eden Çankırı, tablonun özeti niteliğinde bir değerlendirme yaptı. Sahadaki beklenti net. Yerel yönetim ile merkezi hükümetin aynı hizada yürümesi, Foça'nın yıllardır biriken kronik problemlerini çözmek için büyük fırsat.

Ankara destekli yeni dönem

Siyasi geçişin ardından ilçede nasıl bir yol haritası izleneceği merak konusuydu. Ziyaret, hizmet maratonunun işaret fişeği oldu.

Ev sahibi Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, kurumlar arası koordinasyonun altını çizdi. Temel hedeflerinin Foçalıların yaşam kalitesini doğrudan artıracak projelere imza atmak olduğunu belirten Fıçı, tüm bakanlıklar ve ilgili kurumlarla dirsek temasında kalacaklarını ifade etti.

