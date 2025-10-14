Son Mühür- Müsavat Dervişoğlu liderliğinde olağan kongre takvimini devam ettiren İYİ Parti'de Kemalpaşa ilçe örgütü sandık başına gitti.

İYİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Bayram Dinçer'in yeni dönem için vize aldığı kongrede yeni dönem için birliktelik mesajları verildi.

Dinçer, ''Geçmişte yaşanan kırgınlıklar varsa hepsini bu salonda bırakıyoruz. Küskünlükler yok, ayrılıklar yok. Artık biz varız ve birlikte varız.'' ifadeleriyle yeni dönemin ipuçlarını verdi.



Kongreye kimler katıldı?



İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, GİK üyeleri Ali Topçu, Furkan Tuna ve İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan dışında Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, CHP Kemalpaşa Belediyesi meclis üyeleri Selçuk Karakülçe, Hüseyin Kalıpçı, Mehtap Katıçınar, Barış Uçar ve Ercan Genç'le İYİ Parti Torbalı İlçe Başkanı Salih Korkmaz, Bornova İlçe Başkanı Oğuzhan Yar, Karabağlar İlçe Başkanı Aysel Yavaş kongreye katılan isimler arasında yer aldı.

