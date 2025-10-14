İzmir’in Gaziemir ilçesinde 4 ve 7 yaşlarındaki iki kızıyla yaşam mücadelesi veren Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, yıllar önce televizyon programlarına konu olan dramlarını yeniden yaşıyor. Geçim sıkıntısı nedeniyle yedi yıl önce ulusal bir televizyon programına katılan, yardımlar alan ve programda nikahlanan çift, bu kez ev sahibinin eşyalarının kaybolduğu iddiasıyla evden çıkarıldı. Aile, evin karşısındaki ormanlık alana yerleşmek zorunda kaldı.

“Çocuklarım için istiyorum”

Gündelik inşaat işlerinde çalışan Aydoğan Avcı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Ben çalışan bir insanım. Ev sahibimin iki parça eşyası kayboldu diye hırsız muamelesi gördük, dışarı atıldık. Üç gündür eşimle, çocuklarımla ormanda kalıyorum. Sahip çıkanımız yok. Geceleri uyumuyorum, çocuklarım korkmasın diye nöbet tutuyorum. Bir döşeğin üstünde yaşıyoruz, ayazda titriyorlar.”

Avcı, tek isteğinin çocuklarına güvenli bir yaşam sağlamak olduğunu belirterek, “Ben kendim için değil, çocuklarım için bir ev istiyorum. Çalışıyorum ama kazancım karnımıza ancak yetiyor. Kira biriktiremiyorum, güvenli bir yerim yok. İkamet adresimiz olmadığı için çocuklarımı okula da yazdıramıyorum. Devletimizden, büyüklerimizden, hayırseverlerden destek bekliyorum” dedi.

“Saçlarını bit var diye kestiler”

Küçük kızlarının saçlarının kısa olmasının nedenini anlatan Avcı, geçmişte yaşadıkları sıkıntıları da dile getirdi:

“Ufak kızım Ayşe’nin saçlarını bit var diye kestirmişler. Ben işteydim. Sonra kayınpederim de bizi evden kovdu. Manisa Salihli’de bir hayvan çiftliğinde 18 ay sigortalı çalıştım. Çiftlik kapanınca kayınvalidemler ‘gelin size oda yaparız’ dedi, üç ay kaldık, sonra yine kovulduk. Çoluğum çocuğumla sokakta kaldım.”

“Kirasını peşin verdim, yine evden attı”

Bir süreliğine sığındıkları bir kadının da kendilerini mağdur ettiğini anlatan Avcı, gözyaşlarını tutamadı: “Bir ablamız bize ‘gelin depoda kalın’ dedi. Kirasını peşin verdim. Sonra ‘üst katı vereyim’ dedi, oranın da kirasını verdim. 12 gün sonra ‘malzemelerim kayboldu’ diye bizi hırsız ilan etti. 12 bin lira ev, 6 bin lira depo kirası verdim. Hem paramı aldı hem evden attı. 39 yaşındayım, çocuklarıma haram lokma yedirmem.”

“Donuyoruz, yiyecek bulamıyoruz”

Nazmiye Avcı ise gözyaşları içinde yaşadıkları çaresizliği anlattı: “Eşimle ve çocuklarımla şu an ormanda kalıyoruz. Hırsızlık bahanesiyle evden çıkarıldık. Biz devletten bir şey istemiyoruz, sadece çocuklarımız için bir ev istiyoruz. Kira olursa da öderiz. Donuyoruz, yiyecek bulamıyoruz. Tüp bitti, yemek yapamadım. Sobamız yok, duş alamıyoruz. Çocuklarım titriyor, ben hastayım ama doktora gidemiyorum. Artık insan içine çıkmaya utanıyorum. Allah rızası için yardım edin.”