Son Mühür/ Beste Temel- Menderes Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklar için yaratıcı drama tiyatro eğitimleri düzenliyor. Menderes Merkez, Özdere ve Gümüldür’de verilecek eğitimler için kayıtlar 24 Ekim 2025’e kadar devam edecek.

Üç bölgede tiyatro eğitimi fırsatı

Menderes Belediyesi, çocukların yaratıcılığını ve özgüvenini geliştirmek amacıyla düzenlediği yaratıcı drama tiyatro eğitimleri için yeni öğrencilerini bekliyor.

7-14 yaş grubundaki çocukların katılabileceği eğitimler, Menderes Merkez, Özdere ve Gümüldür olmak üzere üç ayrı bölgede gerçekleştirilecek.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen program için kayıtlar, Belediye Merkez Binası Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Özdere Hizmet Binası ve Gümüldür Hizmet Binası’ndan yapılabilecek.

Kayıtlar 24 Ekim’e kadar sürecek

Kayıtlar 24 Ekim 2025 saat 17.00’ye kadar devam edecek. Başvurular için sadece kimlik kartı ve bir fotoğraf yeterli olacak.

Eğitimler, 30 kişilik sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek. Bilgi almak isteyen vatandaşlar Menderes Merkez, Özdere ve Gümüldür hizmet binalarını arayarak detaylara ulaşabilecek.

“Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tiyatro eğitimlerinin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sanatın ve sanatçının yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bünyemizde görev yapan eğitmenimizle tiyatroya ilgi duyan çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Menderes’te çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Tiyatroya gönül veren tüm çocuklarımızı eğitimlere bekliyoruz.”

Sanatla büyüyen nesiller hedefi

Menderes Belediyesi, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemeyi sürdürüyor. Belediye, yaratıcı drama dersleriyle hem sanata ilgiyi artırmayı hem de çocukların sahne deneyimi kazanmasını amaçlıyor.