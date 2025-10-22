Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Diş Hekimleri Odası’nın 2011 yılında kurduğu Klasik Türk Sanat Müziği korosu, Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu’nda muhteşem bir konsere imza attı. Şef Mustafa Kırışman yönetimindeki koro, unutulmaz eserlerle dinleyenlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Sanat dolu bir akşam

İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) tarafından 2011 yılında kurulan Klasik Türk Sanat Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu’nda düzenlenen konserle sanatseverlerle buluştu. Şef Mustafa Kırışman yönetiminde ve Aşkım Özkan’ın sunumuyla gerçekleşen konser, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

İki bölümden oluşan müzik şöleni

İZDO üyesi diş hekimleri ve ailelerinin katıldığı konser iki bölümden oluştu. Koro, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerini seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Salonu dolduran izleyiciler, koro üyelerini uzun süre alkışladı.

“Sanatla iç içe bir camiayız”

Koro ekibini başarılı performanslarından dolayı tebrik eden İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Atinel, gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Atinel, “İzmir Diş Hekimleri Odası olarak mesleki dayanışmanın yanı sıra sanatı da yaşamımızın bir parçası haline getirdik. Bu özel gece, meslektaşlarımızın bir araya gelip sanatın birleştirici gücünü hissettiği güzel bir buluşma oldu” dedi.

Alkışlarla kapanan gece

Konserin sonunda salonda adeta alkış tufanı yaşandı. İzmir Diş Hekimleri Odası yönetim kurulu üyeleri, sahneye çıkarak Şef Mustafa Kırışman ve koro ekibini tebrik etti. Gecenin sonunda koro şefine ve sanatçılara çiçek takdim edilerek etkinlik coşkulu bir şekilde sona erdi.