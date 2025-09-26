Son Mühür - ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Amazon’un Prime üyelik sistemiyle tüketicileri yanıltması nedeniyle açılan iki yıllık davayı sonuçlandırdı. Anlaşma gereği şirket 1 milyar dolar ceza ödeyecek ve yaklaşık 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar tutarında geri ödeme yapılacak.

İkinci en büyük tazminat ödülü

FTC, bu anlaşmanın bir kural ihlali sebebiyle verilen en yüksek sivil ceza olduğunu ve ajans tarihindeki ikinci en büyük tazminat ödülü olduğunu açıkladı. Dava, 2023 yılında abonelik iptal süreçlerinin zorluğu ve tüketicilerin Prime üyeliğine yönlendirilme şekli nedeniyle açılmıştı. FTC Başkanı Andrew Ferguson, “Bu anlaşma, abonelik tuzaklarına karşı tüketiciler için tarihi bir zaferdir” diyerek Amazon’un abonelik sürecindeki manipülatif uygulamalarına dikkat çekti.

Değişiklik yapılacak

Amazon sözcüsü Mark Blafkin, yaptığı açıklamada, “Prime üyeliğini başlatmak veya iptal etmek her zaman yasalara uygundur. Bu anlaşma, müşteri odaklı çalışmalarımıza devam etmemize olanak tanıyor” dedi. Şirket, herhangi bir hukuki suçu kabul etmediğini ve FTC’nin belirlediği değişiklikleri hayata geçireceğini açıkladı. Anlaşma gereği Amazon, abonelik sürecinde “Ücretsiz Kargo istemiyorum” gibi yanıltıcı butonlar kullanamayacak ve üyelik şartlarını açıkça bildirmek zorunda kalacak. Ayrıca, abonelik iptal işlemleri kolaylaştırılacak. 2025 yılı itibarıyla ABD’de yaklaşık 197 milyon aboneye sahip olan hizmet, geçen yıl 44 milyar dolar gelir sağladı.