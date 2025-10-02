Türk futbolunun genç yeteneklerinden Berke Özer, UEFA Avrupa Ligi’nde sergilediği dikkat çekici performansla son dönemde gündeme geliyor. 2000’de İzmir’in Konak ilçesinde doğan Berke Özer, Altınordu altyapısından yetişti ve kısa sürede profesyonel futbolun önemli isimleri arasına katıldı. Genç kaleci, Eyüpspor’un Süper Lig’e yükselmesinde kilit rol oynadı ve başarılı maçlarla adını duyurdu.

Avrupa Ligi’nde Lille formasıyla tarihe geçti

Berke Özer’in dikkatleri üzerine toplamasının başlıca nedeni, Lille ile Roma arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi oldu. Fransız temsilcisi Lille, hızlı bir başlangıç yaptı ve Roma’ya karşı üstünlük kurdu. Maçın en kritik anı ise Roma’nın 80. dakikada kazandığı penaltıydı. Berke Özer, karşılaşmada tam üç kez penaltı kurtararak, hem takımı için hem kendi kariyeri için tarihi bir ana imza attı. İlk iki penaltı vuruşunu kurtardıktan sonra hakem penaltının yenilenmesine karar verdi. Üçüncü penaltıda da Berke, yine gole izin vermedi ve Avrupa sahnesinde bir ilke imza attı.

Futbol kariyeri ve transfer süreci

Altınordu altyapısında futbola başlayan Berke Özer, genç yaşta profesyonel maçlarda yer aldı. Eyüpspor’daki başarılı performansıyla Süper Lig’e çıkış göründü ve spor kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. 2024-2025 sezonunda sergilediği performans onu transfer piyasasında ön plana çıkardı. Özellikle Galatasaray ile de ismi anıldı, ancak yaz transfer döneminin son gününde Lille’e transfer oldu. Yeni takımında da kalecilik yetenekleriyle öne çıkıyor.

Berke Özer’in özellikleri ve başarıları

Berke Özer, kaleci olarak güçlü refleksleri, pozisyon bilgisi ve cesaretiyle tanınıyor. Özellikle Avrupa arenasında üst üste kurtardığı üç penaltı, hem Türk futbolunda hem de UEFA tarihinde ender rastlanan bir başarı. Milli takımda da yer alan Berke, yetenekleriyle gelecek yıllarda Avrupa futbolunda adından daha sık söz ettirecek gibi görünüyor.

Berke Özer, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla hem Türkiye’de hem Avrupa’da futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Lille’e transferi ile kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve penaltı kurtarışlarıyla Avrupa Ligi’nde tarihe geçti