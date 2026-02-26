Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkëndija’yı 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İlk maçı 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, toplamda 5-0’lık üstünlükle Avrupa’da tarihi bir başarıya imza attı.

İlk yarıda sessizlik hakimdi

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi ekip topa daha fazla sahip olurken, konuk takım savunma güvenliğini ön planda tuttu.

Tribünleri dolduran taraftarlar, ikinci yarıda gelen gollerle büyük sevinç yaşadı.

İkinci yarıda gol şov

Karşılaşmanın kilidini ikinci yarıda çözen Samsunspor, hücum hattındaki etkili performansıyla farkı açtı.

Olivier Ntcham ile öne geçen kırmızı-beyazlılar,

Papa Alioune Ndiaye’nin golüyle farkı artırdı,

Marius Mouandilmadji ise attığı iki golle skoru 4-0’a taşıdı.

Samsunspor, sahadan net bir galibiyetle ayrılarak tur kapısını tamamen kapattı.

Avrupa’da ilk son 16 heyecanı

İlk maçta deplasmanda alınan 1-0’lık galibiyetle avantaj yakalayan Samsunspor, rövanşta da üstün oyun sergileyerek toplamda 5-0’lık skorla tur atladı.

Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi, tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Gözler kura çekiminde

Avrupa arenasında yoluna devam eden Samsunspor’da şimdi gözler son 16 turu kura çekimine çevrildi. Teknik heyet ve futbolcular, Avrupa macerasını daha ileri taşımayı hedefliyor.