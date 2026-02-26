Teknik direktör Domenico Tedesco, rövanş öncesinde takımının henüz turnuvadan çıkmış saymadığını ve İngiltere'ye mucize gerçekleştirmek için gittiklerini belirtti. Ancak sarı-lacivertliler 7 eksikle sahaya çıkacak. Ederson, Talisca, Skriniar, Alvarez, Çağlar Söyüncü sakatlıklarıyla, Fred ve Oosterwolde ise kart cezalarıyla kadroda yer alamıyor.

Fenerbahçe tur atlamak için kaç fark yapmalı?

İlk maçta Kadıköy'de 3-0 kaybeden Fenerbahçe'nin rövanşta turu geçebilmesi için çok net bir hedefi var: en az 4 farklı galibiyet. İşte skor bazında olası senaryolar:

Fenerbahçe 4-0 kazanırsa doğrudan tur atlar. Aynı şekilde 5-0, 5-1, 6-0, 6-1, 6-2 gibi 4 ve üzeri farklı sonuçlarda da sarı-lacivertliler bir üst tura yükselir.

Fenerbahçe 3-0 kazanırsa toplam skor 3-3 olacağı için maç uzatmalara gider. Uzatmalarda skor değişmezse turu geçecek takımı penaltı atışları belirler. Benzer şekilde 4-1 ve 5-2 gibi 3 farklı sonuçlarda da uzatma oynanır.

Fenerbahçe 2-0, 1-0, 2-1 kazanırsa ya da maç berabere biterse Nottingham Forest toplamda önde olduğu için turu geçer. Yani 1 veya 2 farklı Fenerbahçe galibiyetleri bile İngiliz ekibini elemek için yeterli değil.

Nottingham Forest kazanırsa veya maç golsüz berabere biterse ev sahibi ekip rahatlıkla son 16'ya kalır.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kara istatistiği

Sarı-lacivertlilerin önündeki en büyük engel rakamsal değil, istatistiksel. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettiği 26 eleme turu eşleşmesinin tamamında turnuvaya veda etti. Bu kötü seri 30 yılı aşkın süredir kırılamıyor. Üstelik Kadıköy'deki 3-0'lık mağlubiyet, Fenerbahçe'nin Eylül 1994'ten bu yana Avrupa kupalarında aldığı en farklı iç saha yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Maç ne zaman, hangi kanalda?

Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanşı 26 Şubat Perşembe akşamı TSİ 23:00'te City Ground stadyumunda oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek, VAR hakemi ise Marco Di Bello olacak.