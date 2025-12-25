Samsunspor, futbolcusu Anthony Musaba hakkında disiplin süreci başlattığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Musaba'nın kulüple olan ilişkisinin fiilen sonlandırıldığı ve çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle sürecin başladığı bildirildi.

Musaba'nın antrenmana katılmaması ve maç kadrosuna dahil olmayı reddetmesi

Samsunspor, Anthony Musaba'nın son günlerdeki tavırları nedeniyle kulübün disiplin yönetmeliğini ihlal ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Musaba'nın herhangi bir izin almadan antrenmana katılmadığı ve Teknik Direktör’ün kararı doğrultusunda dünkü maç kadrosuna dahil olmayı reddettiği belirtildi. Kulüp, futbolcunun bu tavırlarının kayıt altına alındığını vurguladı.

Kulüp ve Musaba arasındaki iletişimsizlik

Samsunspor’dan yapılan açıklamada, Musaba’nın sosyal medya ve basında çıkan transfer haberlerinin ardından kulüple olan ilişkisini fiilen sonlandırdığı ifade edildi. Kulüp, Musaba'nın mevcut sözleşmesinin FIFA talimatlarına aykırı olarak, kulüp izni olmadan başka kulüplerle görüşmeye başlamasını da eleştirdi. “FIFA kuralları gereği kulübümüzle yürürlükteki sözleşmesi devam eden futbolcumuz, yazılı izin almadan başka kulüplerle görüşemez” denildi.

Disiplin süreci başlatıldı

Açıklamada ayrıca, Musaba'nın bu eylemlerinin kulübün kurallarına aykırı olduğu ve gerekli disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi. Samsunspor, futbolcunun sözleşmesini ve FIFA kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem yapılacağını duyurdu. Kulüp, Musaba'nın tavırları nedeniyle kulüp yönetiminin harekete geçtiğini ve sürecin devam edeceğini açıkladı.

Kamuoyuna duyuruldu

Samsunspor’un açıklamasında, kulübün izni olmadan hiçbir kulübün futbolcularla iletişime geçemeyeceği de vurgulandı. Kulüp, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, disiplin sürecinin başlatıldığını ve bu süreçle ilgili gelişmeleri takip edeceğini belirtti.