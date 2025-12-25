Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski için belirlediği satış fiyatı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif alırlarsa, Szymanski'yi satmayı değerlendirecek.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski'nin geleceği

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Sebastian Szymanski, bu sezon 24 maçta forma giydi. Ancak taraftarlar, Szymanski'nin son zamanlardaki performansından memnun değil. Özellikle Beşiktaş ile oynanan derbide etkisiz kalan Polonyalı futbolcu, taraftarların tepkisini çekmişti.

10 milyon euro İle transfer kapısı açılacak

Fenerbahçe'nin, Szymanski'nin transferi için belirlediği bonservis bedeli 10 milyon Euro olarak belirlendi. Sabah gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertliler, 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif alırlarsa, Szymanski'nin satışına olumlu yaklaşacak. Bu durum, Polonyalı futbolcunun geleceğini merakla bekleyen kulüpler için fırsat yaratabilir.

Bu sezon 24 maçta 2 gol, 2 asist

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre aldı ve bu süre zarfında 2 gol attı, 2 asist yaptı. Ancak taraftarların beklentilerini karşılayamayan oyuncunun, bu performansıyla satış için yeterli değeri yaratıp yaratmadığı ise hala tartışma konusu.

Fenerbahçe'nin transfer politikası

Fenerbahçe, kadrosundaki bazı oyunculara gelen teklifler doğrultusunda değerlendirmeler yaparak, kulübün mali yapısını iyileştirmeyi hedefliyor. Szymanski'nin satışının gerçekleşmesi, sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarına ivme kazandırabilir.