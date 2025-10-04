Son Mühür/ Beste Temel - Dünya nar ihracatında ilk 10 içinde yer alan İzmirli üreticiler, Selçuk’un Zeytinköy Mahallesi’nde gelenekselleşen nar hasadında bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, üreticilerin bereketine ortak oldu.



Hasada, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, belediye bürokratları, Selçuk Belediyesi yöneticileri, muhtarlar, kooperatif başkanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Üreticilerin taleplerini yerinde dinledi

Hasat öncesinde köy kahvesinde üreticilerle buluşan Başkan Tugay, nar, ayva ve mandalina üreticilerinden bu yılki rekolte ve üretim koşullarına ilişkin bilgi aldı. Türkiye’nin zorlu ekonomik koşullarında üretim yapan çiftçilerin sorunlarını not eden Tugay, eksikliklerin giderilmesi için yerinde talimatlar verdi. Üretim alanlarının geliştirilmesi ve köy yaşamının güçlendirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini sürdüreceğini belirtti.

Küçük Menderes’in narları dünyaya uzandı

Tugay, ardından Zeytinköy Turizm Geliştirme ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret ederek çiftçilerle birlikte nar hasadına katıldı. Küçük Menderes Havzası’nın verimli topraklarından toplanan narlar, paketlenmek ve işlenmek üzere depolara gönderildi.

Başkan Tugay, “Bu bölge meyvecilikte İzmir’in en önemli merkezlerinden biri. Narlar kaliteli, büyük kısmı ihracata gidiyor. Bu başarı İzmir’in diğer bölgelerine de örnek olacak nitelikte. Çiftçilerimizi ve bu sürece katkı sunan tüm kurumları tebrik ediyorum” dedi.

“Gelecek çalışarak güzel olacak”

Üreticilere bereketli bir sezon dileyen Başkan Tugay, İzmir tarımının geleceğine dair mesaj verdi: “Bugün hem muhtarlarımızdan hem köylülerimizden bölgenin ihtiyaçlarını dinledik. Gereken adımları atacağız. Nar bereketin simgesi, biz de bereketin çoğalması için üreticimizin yanında olacağız. Tarım sadece İzmir için değil, Türkiye için stratejik öneme sahip. O yüzden çalışarak, emek vererek tarıma sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Sengel: “Narın bereketi İzmir’e yayılacak”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de hasat alanında yaptığı konuşmada, “Küçük Menderes’in en bereketli topraklarındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımı hem köylülerimiz hem bizler için çok değerli. Başkanımızın elinin bereketi ilçemizden başlayarak İzmir’e, oradan da tüm Türkiye’ye yayılacak” ifadelerini kullandı.

Deppo Efes’te üreticilere destek

Nar hasadının ardından Başkan Tugay ve Başkan Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 2014 yılında açılan Deppo Efes Meyve Paketleme ve Soğuk Hava Deposu Tesisleri’ni ziyaret etti.

Tesislerde ihracata hazırlanan narları inceleyen Tugay, işçilerle sohbet etti, üreticilere bereketli bir yıl diledi. Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni de ziyaret eden Tugay, kooperatifin katma değerli ürün çalışmalarını yerinde inceledi.