Son günlerde kamuoyuna yansıyan bahis soruşturması iddialarıyla adı anılan karşılaşmalardan biri olan Kasımpaşa – Samsunspor maçı hakkında Samsunspor cephesinden net bir açıklama geldi. Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, soruşturmanın Samsunspor ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak iddialara sert tepki gösterdi.

“Samsunspor soruşturmanın tarafı değildir”

Veysel Bilen, başlatılan yeni bahis soruşturması kapsamında geçen sezon oynanan Kasımpaşa–Samsunspor maçının da incelendiğini ancak bu durumun kulübüyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Bilen, “Bu soruşturma, söz konusu maçta bahis oynayan ve kazanç elde eden 6 kişi üzerinden yürütülüyor. Ne kulüp olarak ne yöneticilerimiz ne de futbolcularımız bu dosyanın herhangi bir tarafı değildir. Bu konuda son derece netiz” ifadelerini kullandı.

“Haksız yorumlar kabul edilemez”

Bazı basın yayın organlarında Samsunspor’un ve kulüp başkanının soruşturmayla ilişkilendirilmesine tepki gösteren Bilen, bu tür yorumların mesnetsiz olduğunu dile getirdi. Samsunspor’un her zaman hukuk devleti ilkesine bağlı kaldığını vurgulayan Bilen, “Açılmış ya da açılacak her davada alnımız ak, yüzümüz paktır. Bugüne kadar devlete tek kuruş borcu olmayan, hakkında en küçük bir şüphe dahi oluşmamış bir kulübüz” dedi.

“Hukuki destek için başvuruda bulunduk”

Dosyada gizlilik kararı bulunduğunu ve bu nedenle detaylara vakıf olmadıklarını belirten Bilen, buna rağmen yetkili mercilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. “Biz taraf değiliz ama istenmesi halinde hukuki anlamda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu hem sözlü hem yazılı olarak bildirdik” diye konuştu.

Thomas Reis konusunda net mesaj

Bilen, Teknik Direktör Thomas Reis’in sözleşme sürecine ilişkin açıklamalara da değindi. Reis’in “Henüz imza atılmadı” yönündeki sözlerinin yanlış yorumlandığını ifade eden Bilen, “Her şey imzadan ibaret değil. Burada bir gönül bağı ve huzurlu bir çalışma ortamı var. Başkanımızın da net duruşu var: Thomas Reis ile bu sezon da, önümüzdeki sezonlarda da devam edeceğiz” dedi.

“Ortada bir kriz yok”

Sözleşme imzasının sadece yoğun takvim nedeniyle geciktiğini belirten Bilen, “Hocamız da burada mutlu olduğunu ve devam edeceğini açıkça ifade etti. Ortada herhangi bir kriz ya da belirsizlik yok” diyerek tartışmalara noktayı koydu.

Samsunspor yönetimi, hem bahis soruşturması iddiaları hem de teknik direktör konusundaki spekülasyonlara karşı net duruş sergileyerek, kulübün yoluna hukuka bağlı ve istikrarlı şekilde devam edeceğini vurguladı.