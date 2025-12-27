İtalyan basını, Süper Lig devlerini karşı karşıya getiren dikkat çekici bir transfer iddiasını gündeme taşıdı. Haberlere göre Milan’da forma giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku için Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi. İstanbul’un, tecrübeli hücum oyuncusu için yeni adres olabileceği öne sürüldü.

İtalyan basınından “İstanbul” manşeti

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica, transfer iddiasını “Nkunku, İstanbul’a gidiyor” başlığıyla duyurdu. Haberde, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oyuncunun şartlarını araştırdığı, ancak henüz hangi kulübün daha avantajlı konumda olduğunun netleşmediği ifade edildi.

Milan bonservisi belirledi

Habere göre AC Milan, sezon başında Chelsea’den 37 milyon euro bedelle transfer ettiği Nkunku’dan büyük bir zarar etmek istemiyor. İtalyan kulübünün, olası bir transfer için bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirlediği ileri sürüldü.

Piyasa değeri zirveden geriledi

Nkunku, kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2022–2023 sezonunda 80 milyon euro ile ulaşmıştı. Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki hücum oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar ve forma istikrarı nedeniyle bu seviyenin gerisine düştü.

Milan performansı

Ağustos ayından bu yana Milan forması giyen Nkunku, İtalyan ekibiyle şu ana kadar 14 resmi maçta görev aldı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Performansı beklentilerin altında kalan oyuncunun, yeni bir lig ve yeni bir takımda çıkış aradığı yorumları yapılıyor.

Süper Lig’de transfer yarışı

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin aynı oyuncu için devreye girmesi, transfer yarışını daha da kızıştırmış durumda. İtalyan basınında yer alan iddialar, Nkunku’nun kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği ve Süper Lig’in bu süreçte güçlü bir alternatif haline geldiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Önümüzdeki günlerde Milan’ın tutumu ve İstanbul kulüplerinin atacağı adımlar, Nkunku’nun geleceğine dair tabloyu netleştirecek.