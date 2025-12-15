Son Mühür/ Beste Temel - Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu merhum Cumhurbaşkanı Heydar Aliyev’in vefatının 22. yıl dönümü dolayısıyla Aliağa’da anma programı düzenlendi. Program, Aliağa’da Aliyev’in adını taşıyan Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Protokol ve öğrenciler törende buluştu

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, İlçe Jandarma Komutanı Yusufcan Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve marşlarla başladı

Anma programı, saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan Milli Marşlarının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü Laboratuvar Şefi Necmiye Ertürk Atalar yaptı. Program, günün anlam ve önemine ilişkin protokol konuşmalarıyla devam etti.

“Türkiye ile Azerbaycan arasında sarsılmaz kardeşlik vardır”

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya konuşmasında, Heydar Aliyev’in zor zamanlarda geri adım atmayan, milletine güvenen bir devlet adamı olduğunu vurguladı. Çatalkaya, Aliyev’in en büyük mirasının bağımsız ve güçlü bir Azerbaycan olduğunu belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin sarsılmaz ve ebedi olduğuna dikkat çekti.

“Türk dünyasının geleceğine yön veren bir lider”

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova ise Heydar Aliyev’in yalnızca Azerbaycan’ın değil, tüm Türk dünyasının kaderine yön veren bir lider olduğunu ifade etti. Nesibova, Aliyev’in ülkesini kaos ve parçalanmadan kurtardığını, bugün güçlü ve saygın bir Azerbaycan’ın onun eseri olduğunu söyledi. Öğrencilere seslenen Nesibova, Aliyev’in miras bıraktığı değerlere genç nesillerin sahip çıkacağına inandığını dile getirdi.

“Modern Azerbaycan’ın mimarıdır”

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney de konuşmasında, Heydar Aliyev’in ülkesini karanlık günlerden çıkararak modern Azerbaycan’ı inşa ettiğini belirtti. Güney, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye için üstlendiği tarihi rolün, Azerbaycan için Heydar Aliyev tarafından yerine getirildiğini ifade ederek “Tek millet, iki devlet” vurgusu yaptı.

Öğrencilere ödül, sunumla final

Protokol konuşmalarının ardından Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Anma programı, öğrenciler tarafından hazırlanan “Büyük Lider: Heydar Aliyev” adlı sunum gösterimiyle sona erdi.