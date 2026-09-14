Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle gıdalarda kullanılabilecek aroma vericiler ve bunların kaynak materyallerine ilişkin kurallar yeniden belirlenirken, tüketici sağlığı, ürünlerin yanıltıcı şekilde sunulmaması ve etiketleme hükümleri konusunda yeni şartlar getirildi.

Aroma vericiler yasaklandı

Yönetmeliğe göre gıdalarda yalnızca bilimsel kanıtlara dayalı olarak tüketici sağlığı açısından güvenilirlik riski oluşturmayan ve kullanımları tüketiciyi yanıltmayan aroma vericiler ile aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılabilecek. Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olmayan aroma vericiler veya bunları içeren gıdalar piyasaya arz edilemeyecek. Ayrıca domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ile bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıdalarda kullanılması yasaklandı.

Doğal ifadesi ile ilgili düzenleme

Ürünlerde “Doğal” ifadesinin kullanılabilmesi için de belirli koşullar getirildi. Aroma vericilerde “doğal” ifadesinin kullanılabilmesi için bileşenlerin yalnızca aroma verici preparatlar ve/veya doğal aroma verici maddelerden oluşması gerekiyor. Bir gıda, gıda grubu veya bitkisel ya da hayvansal aroma verici kaynakla birlikte “doğal” ifadesinin kullanılabilmesi için ise aroma vericiyi oluşturan bileşenlerin tamamının ya da ağırlıkça en az yüzde 95’inin belirtilen kaynaktan elde edilmiş olması şartı getirildi.

10 aroma maddesine yasak getirildi

Yönetmeliğin geçiş hükümlerinde ise bazı aroma vericiler için kesin tarih belirlendi. Belirtilen aroma vericiler, 31 Aralık 2026’dan itibaren piyasaya arz edilemeyecek ve gıda üretiminde kullanılamayacak. Bu maddeleri içeren gıdaların ithalatına da aynı tarihten itibaren izin verilmeyecek. Bununla birlikte, söz konusu aroma vericilerden birini içeren ve 31 Aralık 2026’dan önce piyasaya arz edilmiş olan gıdalar raf ömürleri boyunca piyasada bulunabilecek. Aynı tarihten önce üretilmiş bazı karışım halindeki aroma vericiler de raf ömrü boyunca gıda üretiminde kullanılabilecek.

Son tarih 31 Aralık 2026

Yeni düzenleme mevcut gıda işletmeleri için de geçiş süreci öngörüyor. Gıda işletmecilerinin Yönetmelik hükümlerine 31 Aralık 2026 tarihine kadar uyum sağlaması gerekiyor. Yönetmelik yayımlanmadan önce faaliyet gösteren işletmelerin bu tarihten önce piyasaya arz ettiği ürünler ve bu ürünleri içeren gıdalar raf ömürlerinin sonuna kadar piyasada bulunabilecek. Uyum sağlanıncaya kadar ise yürürlükten kaldırılan eski yönetmelik hükümleri uygulanacak.

