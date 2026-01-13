Son Mühür - İran’da sokakları hareketlendiren protestoların başlıca sebepleri arasında gösterilen yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, İran Riyali’nin tarihi değer kaybına uğramasına yol açtı. Google’daki döviz grafikleri ise 1 İran Riyali’nin dolar karşılığını “0,00” olarak gösterdi.

Paylaşılan bilgilere göre 1 ABD doları, 1 milyon 137 bin 500 İran Riyali seviyesinde işlem gördü. İran Riyali’nin aşırı değer kaybı nedeniyle, Google borsa ve döviz grafiğinde verilerin net şekilde gösterilemediği, yuvarlama yapıldığı ve bu yüzden “0,00” olarak göründüğü ifade edildi. İran Riyali’ndeki sert değer kaybı, diğer para birimleri karşısındaki farkı da artırdı. Buna göre 1 Türk Lirası, 25 bin 366 İran Riyali’ne eşit olarak hesaplandı.

Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere seslendi