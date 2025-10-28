Son Mühür- Türk futbolu tarihinin en kritik sınavlarından biriyle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aralarında üst düzey aktif hakemlerin de bulunduğu kişilerin bahis oynadığına yönelik açıklamaları spor kamuoyunun bir numaralı gündemi oldu.



Profesyonel liglerde aktif 571 hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor diyen Hacıosmanoğlu, ''Bahis oynadığını tespit ettiğimiz hakemler:

Üst klasman: 7 hakem, 15 yardımcı hakem

Klasman: 36 hakem, 94 yardımcı hakem

10 hakem 10.000 üzerinde bahis oynadı.

1 hakem tek başına 18.227 kez bahis oynadı.

42 hakem 1.000 üzerinde futbol maçına bahis oynadı.'' açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili Nisan ayında başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu hakemlerin geriye dönük 5 yıllık bahis işlemlerinin mercek altına alınması bekleniyor.



Devletin güvenliğini tehdit ediyor...



''Bahis soruşturması, hakemlerin yanısıra gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu ve yöneticileri kapsayacak şekilde genişliyor.'' hatırlatmasında bulunan gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''3 bin 700 kişiden söz ediliyor.

Ne yazık ki sorun, sadece spor camiasıyla ilgili değil.

Devleti, toplumsal güvenliği ve aile birliğini tehdit ediyor.

Bahis yüzünden hayatı kararan, intihar eden, sevdiklerine zarar veren onlarca kişi var, çoğunluğu polis/asker gibi kamu çalışanı.

Bahis sorunu, terör, uyuşturucu gibi bekâ sorunu haline geldi.

Haliyle, devletin ve toplumun her alanını kuşatan bahis sorunuyla mücadele, sadece yargının işi olamaz.

Sebepleri uzmanlarca araştırılmalı ve çözüm üretilmelidir.

Ayrıca, yasa dışı bahisle mücadele ederken, devlet eliyle bahis oynatılmasının da makul sebebi olamaz.

Bence topyekün arınmaya ihtiyaç var.'' değerlendirmesinde bulundu.

