Galatasaray’ın sezon başında rekor bedelle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Avrupa devlerini ilgilendiren yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Nijeryalı yıldız golcünün ismi bu kez Bundesliga temsilcisi Bayern Münih ile anılmaya başladı. Alman kulübünün konuya ilişkin ilk yaklaşımı ise dikkat çekti.

Osimhen Bayern Münih’e önerildi

Almanya basınında yer alan iddialara göre, Victor Osimhen İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih’e önerildi. Yıldız golcünün transfer şartlarının kulübe iletildiği, ancak Bayern cephesinin şu aşamada bu transfere sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Bayern’den net mesaj: “Şu anda ihtiyacımız yok”

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl’in, Osimhen önerisine net bir yanıt verdiği belirtildi. Eberl’in, kulübün mevcut planlamasında Osimhen’e ihtiyaç bulunmadığını açık şekilde dile getirdiği öğrenildi. Ancak Alman devinin, forvet hattındaki olası bir değişim halinde yeniden değerlendirme yapabileceği konuşuluyor.

Kane senaryosu masada

İddialara göre Bayern Münih, yıldız golcüsü Harry Kane’in sezon sonunda takımdan ayrılmak istemesi durumunda Osimhen’i transfer listesine alabilir. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, Galatasaray’ın kapısının ciddi bir teklif ile çalınabileceği değerlendiriliyor.

Galatasaray performansı göz dolduruyor

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 57 resmi maçta görev aldı. 27 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 49 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak takımının en önemli hücum silahı haline geldi.

Sözleşmesi 2029’a kadar sürüyor

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osimhen’in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız oyuncu için gelecek olası teklifleri dikkatle değerlendireceği ifade ediliyor.