Arama motorlarında Kocaeli TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor sorusunu araştıran vatandaşlar, sözleşme imzaladıkları banka şubelerine gitmek için gün sayıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 228 bin, Kocaeli özelinde ise binlerce konut ve iş yeri alıcısını ilgilendiren tarihi adım, peşin ödemelerde tam yüzde 25 indirim kazandırıyor. Borç yükünden kurtulmak isteyen mülk sahipleri hazırlıklara hız verdi.

Özellikle Gebze, Körfez ve İzmit projelerinde ev sahibi olan Kocaelililer, banka gişelerinde yoğunluk oluşmadan evraklarını tamamlamaya girişti. Peşin parası denkleşmeyen mülk sahipleri için kamu bankalarının özel finansman paketleri devreye girecek. Hesaplar baştan yapılıyor.

Kocaeli TOKİ yüzde 25 indirim başvurusu ne zaman başlıyor?

Kocaeli ve yurt genelinde TOKİ yüzde 25 indirim başvurusu, 22 Eylül 2026 Salı günü başlayıp 19 Ekim 2026 mesai bitimine kadar sürecek.

Hak sahipleri, gayrimenkul sözleşmelerini yaptıkları Ziraat Bankası ya da Halkbank şubelerine giderek güncel borç dökümlerini alabilecek. Belirlenen son tarihin ardından yapılacak kapatmalarda hiçbir indirim hakkı tanınmayacak. Zaman daralıyor.

Kampanyadan kimler yararlanabilir ve başvuru şartları neler?

İndirimden faydalanmak isteyenlerin konut veya iş yeri geri ödemelerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması kuralı aranıyor. Başvuru anında cari ay taksitinin ödenmesi, geriye dönük taksit ve belediyeye ait emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor. Kalan vade süresi 12 ay veya daha az olan mülk sahipleri kampanyaya dahil edilmiyor.

Kampanya detayı Resmi başvuru ve ödeme kuralı Başvuru takvimi 22 Eylül - 19 Ekim 2026 İndirim oranı Peşin kapatmada yüzde 25 Kısmi kapatma kuralı Borcun en az yüzde 25'i peşin ödenmeli Başvuru adresi Sözleşme imzalanan aracı banka şubesi İstenen tapu evrakı Emlak beyan değeri ve DASK poliçesi

Borcun tamamını kapatamayanlar indirimden nasıl yararlanacak?

Borç tutarının tümünü tek seferde kapatacak nakit bulamayan hak sahipleri, borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin yatırarak kısmi indirim kazanıyor. Bu yöntemde yüzde 25 indirim toplam borca değil, sadece peşin ödenen miktara uygulanıyor. Geriye kalan tutar ise eski taksit planıyla ödenmeye devam ediyor.

Tapusunu gecikmeden cebine koymak isteyen mülk sahiplerinin ise kat mülkiyeti tamamlanmış projelerde borcun tamamını sıfırlaması şart koşuluyor. Belediyeden alınacak emlak beyan belgesi ile geçerli DASK poliçesini banka gişesine veren hak sahipleri, ipotek kaldırma adımlarının ardından tapusuna kavuşuyor. Fırsat kapısı açıldı.