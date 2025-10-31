Manisa’nın Salihli ilçesinde Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin hizmet binası törenle açıldı. Açılış kurdelesi kadınlar ve çocuklarla birlikte kesildi, programa yoğun katılım oldu.

Salihli’de sarı-kırmızı buluşma

Manisa’nın Salihli ilçesinde Galatasaray Taraftarlar Derneği’nin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Eskicami Mahallesi’nde hizmete giren dernek binasının açılışına çok sayıda taraftar katıldı. Açılış kurdelesi kadınlar ve çocuklarla birlikte kesilerek dayanışma mesajı verildi.

Yoğun katılım

Programa Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Özdem ve İsmail Hakkı Aslan, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, CHP Salihli İlçe Başkanı Mustafa Özer ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı.

“Katılan herkese teşekkür ederiz”

Dernek Başkanı Uğur Özçelik, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, destek veren ve açılışa katılan herkese teşekkür etti. Törende Salihli Belediye Başkan Yardımcıları, dernek başkanına Atatürk posteri hediye etti. Ardından dernek binasının açılış kurdelesi kesildi.