Son Mühür - Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 26 Ekim Pazar günü Kasımpaşa Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, Demir Ege Tıknaz’ın durumundan sevindirici haber aldı.
Demir Ege'den müjde
Sakatlığı yüzünden son 2 maçta sahada olamayan genç futbolcunun topla çalışmalara başladığı bildirildi. Demir Ege Tıknaz’ın Kasımpaşa maçının kadrosunda bulunacağı aktarılsa da, forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe maçında yer alacak
Genç futbolcunun, önümüzdeki hafta 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönmesi bekleniyor.
