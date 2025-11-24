Edinilen bilgilere göre olay, Serdivan’ın Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda akşam saatlerinde yaşandı.

Yurtta kalan öğrencilerin bir kısmı dışarıdan satın aldıkları tavuk döner ile yurtta servis edilen sütlü tatlıları tükettikten kısa süre sonra rahatsızlanmaya başladı.

Öğrencilerde önce mide bulantısı görülürken, şikayetlerin kısa sürede kusma, baş dönmesi ve genel halsizlik şeklinde arttığı öğrenildi.

Öğrenci sayısı artınca ekipler çağrıldı

Birçok öğrencinin aynı belirtileri göstermesi üzerine yurt yönetimi panik yaşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yurda kısa sürede çok sayıda ambulans, sağlık görevlisi ve idari personel yönlendirildi.

Sağlık ekipleri ilk kontrolleri yurtta gerçekleştirirken, durumu daha ağır olan öğrenciler öncelikli olarak ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

23 öğrenci iki ayrı hastaneye kaldırıldı

Rahatsızlık yaşayan toplam 23 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serdivan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Öğrenciler burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle gözlem altına alındı.

21 öğrenci taburcu edildi, 2 öğrencinin tedavisi sürüyor

Tedavi altına alınan 23 öğrenciden 21’i yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Hafif belirtileri devam eden 2 öğrencinin ise gözlem amaçlı hastanede tutulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Tavuk döner ve sütlü tatlıdan şüpheleniliyor

Yurtta ve dışarıdan temin edilen yemekler incelenmek üzere toplandı. Sütlü tatlı ile dışarıdan satın alınan tavuk dönerin zehirlenmeye yol açan temel etken olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.