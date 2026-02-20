Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. İlgili tatlı imalathanesine düzenlenen denetimde hijyen koşullarının sağlanamadığı tespit edildi ve işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Akyazı'da hamuru ayakla yoğuran tatlıcı hangisi?

Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir tatlıcı çalışanının büyük bir kap içindeki hamuru ayaklarıyla bastırarak yoğurduğu açıkça görülüyor. Görüntüler izleyenlerde büyük tepki ve mide bulantısı yarattı. Akyazı Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı denetimin ardından işletme mühürlendi. Ancak tatlıcının ismi ve tam adresiyle ilgili resmi kaynaklarda detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Sosyal medyada tepki yağdı

Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, özellikle Ramazan ayında böyle bir ihmalin kabul edilemez olduğunu vurgularken, denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını dile getirdi. Birçok kişi, bu tür olayların sadece tesadüfen ortaya çıkmasının endişe verici olduğunu belirterek tüm gıda üretim tesislerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini savundu. Olay ayrıca yerel basında da geniş yer bulurken, Akyazı ilçesindeki diğer gıda işletmelerine yönelik denetimlerin de sıklaştırılacağı belirtildi.

Ramazan'da gıda hijyeni denetimleri artıyor

Bu olay, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda güvenliği konusundaki hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Belediyeler özellikle bu dönemde fırın, pastane, tatlıcı ve lokanta gibi gıda üretim yapan işletmelere yönelik denetimlerini yoğunlaştırıyor. Hijyen kurallarına uymayan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanıyor.

Sakarya Akyazı'daki bu skandal, tüketicilerin gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Vatandaşlar, şüpheli durumlarda ilgili belediye zabıta birimlerine ve ALO 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunabiliyor.