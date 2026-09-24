Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı almaya çalışan Suriye uyruklulara yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada harekete geçti.
Emniyet güçlerinin takibi sonucu, resmi evrakta sahtecilik yaparak haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik operasyonun düğmesine basıldı.
İki ilde eş zamanlı baskın
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli çalışan çetenin izini adım adım takip etti.
Dosya doğrultusunda takibin ardından 43 yabancı uyruklu kişinin ifadesine başvuruldu. Elde edilen bilgiler kapsamında ekipler, 24 Eylül 2026 tarihinde İzmir ve Ankara’da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda İzmir’de 2, Ankara’da ise 1 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda neler bulundu?
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda, usulsüz işlemlerde kullanıldığı tespit edilen materyallere el konuldu.
Operasyon sonucunda 49 bin 700 lira nakit para, yabancı uyruklulara ait 3 kimlik belgesi, 2 pasaport, 3 geçici koruma kimlik belgesi ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Başsavcılık: "Usulsüz İşlemlerle Haksız Kazanç Elde Edildi"
Soruşturmanın detayları hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada; "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; İzmir merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, resmi belgede sahtecilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Suriye uyruklu şahısların işlemlerini usulsüz şekilde gerçekleştirdikleri ve bu faaliyetler karşılığında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.