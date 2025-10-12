Edinilen bilgilere göre, Ahmet Okumuş’un kullandığı otomobil Rize’den Artvin yönüne ilerlerken Çayeli Limanköy mevkisinde refüjü aşarak karşı yöne geçti. Bu sırada Rize yönüne giden D.M. idaresindeki tır, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinde, sürücü Ahmet Okumuş ile araçta bulunan Gülsüm Okumuş’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta ağır yaralı olarak çıkarılan Nuray Başar ise ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanedeki mücadele sonuçsuz kaldı

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralı Nuray Başar da hastanede hayatını kaybetti. Üç kişinin yaşamını yitirdiği kazada tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik yan yoldan sağlandı

Kaza nedeniyle Artvin-Rize istikametinde trafik akışı bir süre durma noktasına geldi. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucunda yol, yan güzergâh üzerinden kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili olarak Çayeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi.