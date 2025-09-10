Sahipsizler dizisinde Firuze karakterine deneyimli oyuncu Esra Ronabar hayat veriyor. Diziye ikinci sezonun başında katılan Firuze karakteri, hikâyede önemli bir yere sahip ve giriş sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekti. Esra Ronabar, hem tiyatro hem ekran projeleriyle tanınmış, başarılı kadın oyunculardan biri olarak dizinin yeni sezonunda adından sıkça söz ettiriyor.

Firuze Kimdir?

Firuze, Sahipsizler dizisinde olaylara yeni bir soluk getiren ve ana hikâyeye etkili şekilde dahil olan kadın karakterlerden biri olarak öne çıkıyor. Firuze’nin senaryodaki varlığı, özellikle Azize ve mahallede yaşanan değişimlerle birlikte diziye yeni dinamikler katıyor. Karakter, güçlü duruşu ve geçmişiyle ana temalara bağlantı kuracak şekilde kurgulanmış durumda. Aynı zamanda dizide Bahar karakterinin annesi olarak konumlanıyor. Firuze’nin mahalledeki denge ve ilişkiler üzerindeki etkisi, ilerleyen bölümlerde daha da artıyor.

Esra Ronabar Kaç Yaşında ve Nereli?

Esra Ronabar, 19 Temmuz 1978 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi DTCF Kimya bölümüyle başladığı eğitimini, Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamladı. Tiyatro sahnesindeki başarılarının yanı sıra, çok sayıda popüler dizi ve filmde yer aldı. Ronabar, 2025 yılı itibarıyla 47 yaşında. Sanat hayatını İstanbul’da sürdürüyor.

Kariyeri ve Diziye Katkısı

Esra Ronabar, kariyerinde Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Bir İstanbul Masalı, Sıcak Saatler, Uçurum ve Benim Adım Melek gibi dizilerde başarılı performanslar sergiledi. Sahipsizler’in ikinci sezonunda Firuze karakteriyle ekibe katılarak, hem yeni seyirci kitlesiyle buluştu hem de dizinin dramatik yapısına güçlü bir oyunculuk kattı. Ronabar’ın karaktere kattığı derinlik ve özen, yeni sezonda dizinin izlenme oranlarını olumlu yönde etkiliyor.