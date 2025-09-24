Bireysel Emeklilik Sistemi’nde çalışanların sistemi terk etme hakkı vardı. Ancak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kapsamında işverenin doğrudan prim ödemesi nedeniyle sistemden çıkış imkânı olmayacak. Bu özellik, Türkiye’deki modelin Avrupa’daki benzerlerinden farklılaştığını gösteriyor.

Yeni sistemin en büyük faydalarından biri, çalışanlara ek tasarruf imkanı sunması olacak. Uzmanlar, kıdem tazminatı ile evlilik veya askerlik nedeniyle ödenen tazminatlarda herhangi bir azalma olmayacağını belirtiyor. Böylece çalışanlar, emeklilik dönemleri için ekstra birikim oluşturma şansına sahip olacak.

Avrupa'da emeklilik

Avrupa’da benzer sistemler genellikle gönüllülük esasına göre işliyor. Ancak Türkiye’de uygulanacak TES, zorunlu katılım prensibiyle yürütülecek. Böylece işveren katkısıyla daha sağlam ve kurumsal bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde biriken primlerin, normal emeklilikte olduğu gibi belirlenen yaş ve şartlar sağlandığında kullanılabileceği belirtiliyor. Bireysel emeklilikte bazı durumlarda primlerin erken çekilmesine izin verilirken, TES’te bu mümkün olmayacak.

Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen bu yeni düzenleme, mevcut emeklilik sistemine ek bir güvence sunmayı hedefliyor. Uzmanlar, TES’in uzun vadede hem çalışanlara ek gelir sağlayacağını hem de ülke ekonomisine kurumsal tasarruf olarak katkıda bulunacağını ifade ediyor.