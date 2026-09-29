Son Mühür/ Beste Temel- Saniyelerin hayati önem taşıdığı ani kalp durmalarında, profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşana dek geçen süre tamamıyla bir zaman yarışına dönüşüyor. Karabağlar Belediyesi, tam da bu kritik dakikalara müdahale edebilmek amacıyla 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde önemli bir adım attı. İlçe sınırları içerisindeki stratejik noktalara 6 adet Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) yerleştirildi.

Kalp durduktan sonraki ilk birkaç dakika... Yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgi. İşte yeni yerleştirilen bu cihazlar, o kritik anda devreye girecek.

Saniyelerle yarışta 6 kritik adres

Şok cihazları rastgele seçilmiş yerlerde değil. Belediyenin yoğun insan trafiğine sahip ve acil müdahalenin en çok gerekebileceği noktaları hedeflendi. Cihazların konumlandırıldığı yerler şunlar:

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası

Fen İşleri Asfalt Şantiyesi

Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

KARBEM

İhsan Alyanak Kapalı Spor Salonu

Atatürk yükseköğrenim kız öğrenci yurdu

Yalnızca belediye binalarındaki acil durumlar değil; binaların yakın çevresinde yaşanabilecek olası vakalar da bu kapsama dahil. Ayrıca cihazlar, belediyenin düzenlediği açık hava etkinliklerindeki sağlık stantlarında da nöbette olacak.

Yanlış müdahale ihtimali sıfır

"Tıbbi eğitimi olmayan biri bu cihazı nasıl kullanacak?" sorusu akıllara gelebilir. Sistem tamamen sıfır hata prensibiyle tasarlanmış. Kapağı açıldığı an çalışmaya başlayan OED, kullanıcısını sesli komutlarla adım adım yönlendiriyor.

Cihaz önce hastanın kalp ritmini kendisi analiz ediyor. Şok gerekmiyorsa sistem kilitli kalıyor; yalnızca ihtiyaç anında elektroşok verilmesine izin veriyor ve kullanıcıya kalp masajı temposunu tutturması için rehberlik ediyor. Olası bir hata ihtimali böylece ortadan kaldırılıyor.

Süreç sadece cihazı koymakla bitmedi. Belediyede görev yapan güvenlik personeline cihazların kullanımı ve acil müdahale adımları hakkında uygulamalı eğitim verildi. Cihazların bakım ve kullanım durumları üretici firma tarafından, konum ve operasyonel takibi ise Sağlık Bakanlığı'nın entegre takip sistemi üzerinden anlık izleniyor.

"İlk dakikalar hayat kurtarıyor"

Atılan adımı değerlendiren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, zamanın bağlayıcı gücüne dikkat çekti. Kınay, "Ani kalp durmalarında ilk dakikaların ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. OED cihazlarımızla sağlık ekipleri ulaşıncaya kadar yapılacak ilk müdahaleye destek olmayı amaçlıyoruz. Komşularımızın ve çalışma arkadaşlarımızın yaşam güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

