Son Mühür / Yağmur Daştan – Balda taklit ve tağşiş tartışmaları sürerken tüketicilere dikkatleri çeken bir uyarı geldi. EBSO 11’inci Grup Yem ve Diğer Gıda Maddeleri Sanayi Meslek Komitesi Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu, zincir marketlerde satılan markalı balların hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de marketlerin kendi analizleriyle kontrol edildiğini belirterek, özellikle yol kenarı, pazar yeri ve markasız ürünlere dikkat çekti. Kalpaklıoğlu, “Markalı ürünler, bilinen ürünlerde tağşiş ve taklit yapılması mümkün değil” dedi.

Markasız ürünlere dikkati çekti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tağşiş ve taklide karşı son derece duyarlı olduğunun altını çizen Kalpaklıoğlu, “Sıkı kontrol yapıyorlar. Özellikle fabrikaların, tüm etiketsiz bal fabrikalarını analizini ve incelemesini yapıyorlar. Gelip numune alıyor ve sürekli kalite kontrolü gerçekleştiriyorlar. Bakanlığa bu konuda teşekkür ediyoruz. Piyasada bulunan ürünlere baktığımızda zincir marketlerde sıkıntı yok. Onlar da kontrol ediliyor. İki şekilde kontrol ediliyor: Bir, Tarım Bakanlığı teşkilatı numuneler alıyor, kontrollerini yapıyor. İki, bu marketlerin sahipleri kendilerine de alırken analiz raporu istiyor. Ona göre satın alıyorlar. Yanlışlık yapıldığında bunun cezaları da çok büyük. Fabrikayı kapatmaya kadar varıyor. Dolayısıyla markalı ürünler, bilinen ürünlerde tağşiş ve taklit yapılması mümkün değil. Ama oradan buradan satılan yerler, işte pazar yeri olsun, yol kenarı olsun, ismi belli olmayan markasız, en ucuz yerlerde maalesef bu sıkıntılar var. Dolayısıyla markalı ürünler, bilinen ürünlerden alınması her zaman daha güvenli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Çam balı bu sene iyi rekolte verdi”

Bal ihracatı içinde bu dönem özellikle çam balının öne çıktığının da altını çizen Kalpaklıoğlu, “Çam balı çok kıymetli bir bal ve dünyada da pek tanınmıyor. Bu konuda da bazı girişimler yapılıyor. Ege İhracatçı Birlikleri de bu girişimde bulunuyor. Çam balı bu sene iyi rekolte verdi. Son 3-4 senedir buraya ulaşılamıyordu. Çam ormanları Marmaris ve Selimiye'deki yangınlardan çok büyük hasar aldı. Bu sene biraz daha toparlandı. Fakat biraz fiyat sıkıntımız var. Çünkü rakiplerimiz var; Arjantin var, Brezilya var, Çin var. Dolayısıyla fiyat tutturmakta zorlanıyoruz. Fakat yine de bu ürünlerin ihracatını mutlaka yapmak durumundayız. Belki daha az sermayeyle çalışacağız, belki dövizde biraz düşüşler olacak ancak bu ürünlerin ihracatını artıracağız” diye konuştu.