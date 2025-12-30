Son Mühür/ Osman Günden - Narlıdere Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bitkisel atık yağların lisanslı firmalar aracılığıyla toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla ilçe genelinde denetim yaptı. Bu kapsamda kafe, restoran ve benzeri işletmeler ziyaret edilerek atık yağların mevzuata uygun şekilde teslim edilip edilmediği kontrol edildi.

Yanlış bertarafın zararları anlatıldı

Denetimler sırasında, bitkisel atık yağların lavabolara dökülmesi veya kanalizasyona karışması halinde su kaynaklarına, altyapıya ve ekosisteme verdiği zararlar işletmelere ayrıntılı biçimde aktarıldı. Mevzuata uygun şekilde atık yağlarını toplayan ve geri dönüşüme kazandıran işletmelere duyarlılıkları nedeniyle teşekkür edildi.

Cezai yaptırım uyarısı

Gerekli şartları yerine getirmeyen işletmeler için yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırımların uygulanacağı bildirildi. Belediyeden yapılan değerlendirmede denetimlerin süreklilik arz ettiği vurgulandı.

“1 litre yağ, 1 milyon litre suyu kirletebilir”

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 litre bitkisel atık yağın yaklaşık 1 milyon litre içme suyunu kirletebilecek etkiye sahip olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, çevre bilinciyle hareket eden işletmelere teşekkür edilirken, sürdürülebilir bir kent yaşamı için denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Atık yağ teslim noktaları

İlçe sakinlerinin bitkisel atık yağlarını muhtarlar aracılığıyla ya da 0 232 238 30 00 / 1908 numaralı telefon üzerinden belediyeye teslim edebileceği bildirildi.