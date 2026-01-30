Son Mühür- İzmir’de dün gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, akşam saatlerinde şiddetini artırarak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sel ve su baskınlarının ardından birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanırken, vatandaşlar geceyi karanlıkta geçirdi.

Sağanak ve fırtına kentte alarm yarattı

Meteorolojinin uyarılarının ardından etkisini artıran sağanak yağış, özellikle merkez ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağış, ulaşımı aksatırken altyapı sistemlerinde de arızalara yol açtı.

Merkez ilçelerde sel ve mahsur kalma vakaları

Kuvvetli yağıştan Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçeleri ciddi şekilde etkilendi. Buca’ya bağlı bazı mahallelerde park halindeki araçlar sular altında kalırken, ana arterlerde ilerlemekte zorlanan sürücüler yollarda mahsur kaldı. Akıntıya kapılan bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

İhbar hatları kilitlendi

112 İtfaiye Çağrı Merkezi’ne yaklaşık 150 ihbar ulaşırken, İZSU (185) ve HİM (153) hatlarına gelen 348 su baskını bildirimi ekipleri alarma geçirdi.

İhbarların 142’si yol ve kavşaklarda, 206’sı ise ev ve iş yerlerinde meydana gelen baskınlar olarak kayıtlara geçti.

Bornova’da saatlerdir elektrik yok

Sağanak yağışın ardından en çok mağduriyet yaşanan ilçelerden biri Bornova oldu. İlçeye bağlı Rafetpaşa Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada elektrikler saatlerdir kesik.

Vatandaşlar, kesintinin yağış nedeniyle iletim hattında meydana gelen arızadan kaynaklandığını öğrenirken, uzun süre enerji verilememesi tepkilere neden oldu.

Birçok ilçe ve mahallede enerji kesintisi sürüyor

İzmir genelinde farklı nedenlerle enerji kesintisi yaşanan bölgeler şöyle:

Bornova: Ümit, Rafetpaşa, Kavaklıdere, Yeşilova, Egemenlik, Doğanlar

Buca: Adatepe, Yirmik, Dokuz Eylül, Kozağaç, Vali Rahmi Bey

Kemalpaşa: Aşağı Kızılca, Yukarı Kızılca, Ören, Bağyurdu, Soğukpınar, Mehmet Akif Ersoy

Ödemiş: Hamam, Bademli, Ovakent, Konaklı, Bozdağ, Gölcük

Kiraz: Örencik, Mavidere, Sırımlı, İdilli, Umurlu, Karabulu, Taşlıyatak, Olgunlar

Vatandaşları zor durumda

Elektrik kesintisinin saatlerdir devam etmesi vatandaşları zor durumda bıraktı. Özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler için mağduriyet artarken, birçok kişi telefonlarını şarj edemediklerini, buzdolaplarındaki gıdaların bozulmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Elektriğin ne zaman verileceğine dair henüz net bir açıklama yapılmazken, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.