Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, hakkında yakalama kararı bulunan E.A.’nın Karabağlar’da bir depoda saklandığı tespit edildi.

Öksürük sesi ele verdi

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda arama yaptığı sırada bitişikte bulunan tavuk kümesinden gelen öksürük sesi üzerine şüphelendi. Kümes içerisinde yapılan kontrolde, samanların arasına gizlenen E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

44 yıl 7 ay kesinleşmiş ceza

Gözaltına alınan şahsın UYAP sorgusunda, Adana Ağır Ceza İlamat Masası tarafından “silahla yağma” suçundan hakkında kesinleşmiş 44 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.