Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Eylül Salı günü hava tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar düşüş gösterirken, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının 20'li dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.
Öğle saatlerinde başlayacak
Öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve İstanbul’un kuzey kıyıları, Antalya’nın iç bölgeleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, ayrıca Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Akdeniz’de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
9 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
Çanakkale – 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Edirne – 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
Kırklareli – 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar – 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 32°C
Az bulutlu
Manisa – 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Adana – 32°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 32°C
Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur – 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Hatay – 30°C
Parçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara – 24°C
Az bulutlu ve açık; zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Çankırı – 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Eskişehir – 26°C
Az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu
Konya – 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
Düzce – 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
Sinop – 29°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 28°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun – 28°C
Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon – 25°C
Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu; kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars – 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Malatya – 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van – 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 35°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 32°C
Az bulutlu
Mardin – 30°C
Az bulutlu ve açık
Siirt – 34°C
Az bulutlu ve açık