Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Eylül Salı günü hava tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar düşüş gösterirken, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının 20'li dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinde başlayacak

Öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve İstanbul’un kuzey kıyıları, Antalya’nın iç bölgeleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, ayrıca Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Akdeniz’de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

9 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

Çanakkale – 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Edirne – 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul – 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

Kırklareli – 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar – 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli – 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir – 32°C

Az bulutlu

Manisa – 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Adana – 32°C

Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya – 32°C

Parçalı ve çok bulutlu; iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur – 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hatay – 30°C

Parçalı ve çok bulutlu; kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara – 24°C

Az bulutlu ve açık; zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Çankırı – 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Eskişehir – 26°C

Az bulutlu ve açık; zamanla parçalı bulutlu

Konya – 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Düzce – 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

Sinop – 29°C

Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak – 25°C

Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 28°C

Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Artvin – 23°C

Parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun – 28°C

Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon – 25°C

Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu; kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars – 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Malatya – 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van – 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 35°C

Az bulutlu ve açık

Gaziantep – 32°C

Az bulutlu

Mardin – 30°C

Az bulutlu ve açık

Siirt – 34°C

Az bulutlu ve açık