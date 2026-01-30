Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre yurt genelinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli lodosla birlikte gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, Doğu Anadolu’da kar yağışı görülecek. Bu kapsamda 58 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 3 Şubat Salı günü karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı. AKOM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Gün içerisinde 14°C'ler civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların akşam saatlerinden itibaren 8°C'ler civarına, yeni hafta başı (Pazartesi) itibari ile ise 5°C'ler civarı ve altına kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den uyarı

"Çok fazla da bir kar yağışı gözükmüyor. Kar yağışının İstanbul'u etkileyeceğini tahmin etmiyorum. Trakya bölgesinde yoğun kar yağışları olabilir. Hafta sonu sıcaklıklar 5-6 derece azalacak. Eğer sıcaklık düşerse İstanbul'da pazartesi akşamı karla karışık yağmur yapabilir. Şu anda kar sıcaklığında değil. Esas kar pazar- pazartesi günü Trakya'da yoğun kar var. Kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama girmeyecek."