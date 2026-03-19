Ramazan Bayramı yaklaşırken, özellikle bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan anne adaylarının seyahatlerinde ekstra önlem almaları gerektiği uyarısı yapıldı. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Işık Kaban, anne adaylarının bayramı hem sağlıklı hem de konforlu geçirebilmeleri için önemli önerilerde bulundu.

Uzun yolculuklarda hareket ve varis çorabı önerisi

Bahçeci Tüp Bebek Merkezi uzmanlarından Doç. Dr. Kaban, gebelikte kan pıhtılaşma riskinin arttığını belirterek, uzun süre hareketsiz kalmanın damar sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Araçla yolculuk eden gebelere her 2 saatte bir 10 dakikalık yürüyüş molası verilmesi tavsiye edilirken, otobüs veya tren yolculuklarında koridorda kısa yürüyüşler yapılması önerildi. Uzun yolculuklarda varis çorabı kullanımının alt ekstremite dolaşımını destekleyerek pıhtı riskini azalttığını vurguladı.

Uçakla seyahat konusunda ise şu bilgiler paylaşıldı: 28 haftadan önceki gebeliklerde doktor raporu olmaksızın uçak kullanılabilir. 28–36 hafta arasında doktor onayı zorunlu, 36 hafta ve sonrası ile çoğul gebeliklerde ise uçak yolculuğu önerilmiyor. Uçuş öncesinde gaz yapıcı gıdalardan kaçınılması ve uçuş boyunca bol sıvı alınması şişkinliği önlemek açısından önemli.

Bayram tatlıları yerine sağlıklı alternatifler

Doç. Dr. Kaban, bayram ikramlarının anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Gebelikte insülin direncinin doğası gereği yüksek olduğunu hatırlatan Kaban, şerbetli tatlıların kan şekerini hızlı yükseltip düşmesine yol açabileceğini ve bunun bebeğin sağlığını etkileyebileceğini söyledi.

Buna karşılık kuru meyve, çiğ kuruyemiş veya sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini belirten Kaban, hamur işi ve yüksek karbonhidratlı böreklerden uzak durulmasını önerdi. Tabakların protein ve sebze ağırlıklı dengelenmesi ise hem annenin hem de bebeğin sağlığı için kritik olarak değerlendiriliyor.

Otel tatillerinde hijyen ve gıda güvenliği

Bayram tatilini otelde geçirecek gebeler için hijyenin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kaban, havuz ve sauna gibi enfeksiyon riski taşıyan alanlardan kaçınılmasını, bunun yerine deniz ve açık alanların tercih edilmesini önerdi.

Kaban, otel konaklamalarında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: mayonezli salatalar, açıkta bekleyen soslu mezeler ve kremalı tatlılar tüketilmemeli; salataların güvenli olmadığı durumlarda haşlanmış veya fırınlanmış sebzeler tercih edilmeli. Ayrıca, gebelik lekelerini önlemek için yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanılmalı, gidilecek bölgede en yakın tam donanımlı sağlık kuruluşu tespit edilmeli ve tıbbi kayıtların bir kopyası yanınızda bulundurulmalı.