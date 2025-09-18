Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş devri 18 Eylül 2025 itibarıyla resmen sona erdi. 17 Eylül 2017 tarihinde başladığı 8 yıllık görev süresini tamamlayan Erbaş'ın yerine, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmen atanan Arpaguş, tebrikleri kabul etmeye başladı. Bu atama, Diyanet tarihinde önemli bir dönem değişimini simgeliyor ve yeni bir yönetim anlayışının başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Prof. Dr. Safi Arpaguş Kimdir?

1967 yılında Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Arpaguş, 2025 itibarıyla 58 yaşında. Akademik ve dini alanda köklü bir geçmişe sahip olan yeni Diyanet İşleri Başkanı, uzun yıllar süren bir kariyer birikimini makamına taşıyor.

1985'te Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitim hayatını yine aynı üniversitede sürdüren Arpaguş, 1994'te yüksek lisans, 2001'de doktora derecelerini tamamladı.

Akademik Kariyeri

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. 2008'de doçent, 2014'te profesör unvanını alan Arpaguş, 2011-2021 yılları arasında İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevinde bulundu.

Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Arpaguş, İslam Tasavvuf Tarihi alanında uzmanlaştı.

Uzmanlık Alanları ve Eserleri

Arpaguş'un çalışma alanı İslam Tasavvuf Tarihi, kavramları ve kurumları. Özellikle Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında önemli çalışmalara imza attı.

Başlıca Eserleri:

Mevlana ve İslam

Mevlevilik'te Manevi Eğitim

Aziz Mahmud Hüdayi Sohbetler

Ahmed Avni Konuk Mesnevi-i Şerif Şerhi

İsmail Rusuhi Ankaravi Minhacü'l-Fukara

İstanbul Müftülüğü Dönemi

15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, bu kritik pozisyonda yaklaşık 4 yıl görev yaptı. İstanbul gibi büyük bir ilin müftülüğünü başarıyla yürüten Arpaguş, geniş kitlelere hitap etme deneyimi kazandı.

Diyanet'te Yeni Dönem Beklentileri

Diyanet kaynaklarının açıklamalarına göre, Arpaguş için öncelik kurumun imajını düzeltmek olacak. "Safi bey iyi bir insan olarak biliniyor. Yapması gereken tek şey, Diyanet'in Erbaş döneminde zedelenen imajını onarmak" yorumu dikkat çekiyor.

Yeni başkanın başkalarının hayatına müdahale etmeden işine odaklanması, adalet, kamu hakkı ve kuruma çöreklenmiş yapıları tasfiye etmesi konularında beklentiler yüksek.

Prof. Dr. Safi Arpaguş'un Diyanet İşleri Başkanlığı görevi, hem akademik birikimi hem de pratik deneyimi ile Türkiye'nin dini hizmetlerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.