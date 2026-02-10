Her yıl binlerce kişinin tuttuğu Hızır Orucu, Hz. Hızır'a duyulan sevgi ve bağlılığın bir ifadesi olarak kabul ediliyor. Oruç süresince yapılan cem ibadeti ve lokmalar, topluluk içindeki dayanışmayı güçlendiren önemli ritüeller arasında yer alıyor.

Hızır orucu 2026 tarihleri

Hızır Orucu, Alevi inancına göre Şubat ayının ikinci haftasında, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere 3 gün tutuluyor. 2026 yılında Hızır Orucu 10-11-12 Şubat tarihlerine denk geliyor.

Bu yıl oruç bugün (10 Şubat Salı) başlayacak ve 12 Şubat Perşembe günü sona erecek. Üç günlük sürecin ardından Hızır Cemi düzenlenerek oruç tamamlanmış sayılacak.

Hızır orucu nasıl tutulur

Hızır Orucu, gece yarısından itibaren hiçbir şey yememek suretiyle tutuluyor ve akşam güneş batımına kadar devam ediyor. Oruç tutulurken genelde üçüncü günü perşembeye gelecek şekilde Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri tercih ediliyor.

Ramazan orucundan farklı olarak sahur yapılmadan tutulan bu oruçta, kişi gece yarısından sonra su dahil hiçbir şey tüketmiyor. Güneşin batmasıyla birlikte oruç açılıyor ve ailece sofra kurularak iftar yapılıyor.

Hızır orucu cem ibadeti

Orucun üçüncü günü olan her perşembe cem ibadeti yapılıyor. Bu ibadette dedeler eşliğinde dualar okunuyor, semahlar dönülüyor ve lokma dağıtılıyor. Cem, topluluk üyelerinin bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiği önemli bir ritüel niteliği taşıyor.

Hızır Orucu'nun ardından bazı bölgelerde "Hıdırellez"e kadar süren çeşitli geleneksel uygulamalar da devam ediyor. Hz. Hızır'ın bu dönemde ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğine inanılıyor ve oruç tutulan günlerde özellikle hayır işlerine önem veriliyor.