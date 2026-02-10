O3 Medya imzalı dizi, gariban bir yarıcının oğlu Sancar ile büyükelçinin kızı Nare arasındaki imkansız aşkı konu alıyor. Hikayenin atmosferine uygun mekanlar seçilerek çekimler birden fazla şehir ve ülkede tamamlandı.

Sefirin Kızı Türkiye'de nerede çekildi

Dizinin yurt içi çekimleri ağırlıklı olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. Ege'nin büyüleyici atmosferi, hikayenin romantik ve dramatik sahnelerine mükemmel bir zemin hazırladı.

Sancar ile Nare'nin sahildeki sahneleri Ortaca ilçesine yakın Dalyan'daki İztuzu Plajı'nda çekildi. Caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak bilinen bu eşsiz plaj, diziye ayrı bir güzellik kattı. Nare'nin intihar etmek için gittiği kayalık alan ise Dalyan'daki Kral Kayalıkları'na yakın bölgede yer alıyor.

Muğla'nın Milas, Ortaca ve Köyceğiz gibi ilçelerinde de zaman zaman çekimler sürdürüldü. Fenerli sahne Muğla'nın Milas ilçesinin Ören mahallesinde çekildi. Ayrıca dizinin tanıtım çekimlerinin bir kısmı İstanbul Belgrat Ormanları'nda gerçekleştirildi.

Sefirin Kızı yurt dışı çekimleri

Dizinin ilk bölümü Montenegro olarak bilinen Karadağ Cumhuriyeti'nde çekildi. Nare'nin babasının büyükelçi olarak görev yaptığı ülke olarak senaryoda yer alan Karadağ, eşsiz manzaralarıyla ekrana yansıdı.

Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje'nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi. Bu tarihi kasabalar ve pitoresk sokaklar, dizinin ilk bölümlerine masalsı bir hava kattı. Podgorica şehri de Nare'nin babasının elçilik yaptığı yer olarak ekranlara taşındı.

Sefirin Kızı çekim mekanları özet

Dizinin ana çekim noktaları şu şekilde özetlenebilir: Bodrum merkez ve çevresi genel sahneler için kullanıldı. Dalyan İztuzu Plajı sahil ve deniz sahnelerine ev sahipliği yaptı. Köyceğiz, Milas ve Ortaca çeşitli bölümlerde yer aldı. İstanbul'da bazı iç mekan ve orman sahneleri çekildi. Karadağ'ın Kotor, Budva ve Cetinje şehirleri ise yurt dışı sahneleri için tercih edildi.