Asıl adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan 31 yaşındaki sanatçı, kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Ünlü sanatçı, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih eden isimler arasında bulunuyor. Bu nedenle ilişkileri çoğu zaman resmi açıklamalardan çok, kulis bilgileri ve magazin iddialarıyla gündeme geliyor.

Bad Bunny ve Gabriela Berlingeri yeniden bir arada mı

Grammy Ödülleri'nde Yılın Albümü ödülünü alan Bad Bunny'nin eski sevgilisi Gabriela Berlingeri'nin törende VIP bölümünde görülmesi dedikodulara yol açtı. Gabriela, Bad Bunny'nin tarihi kazanımı sırasında Grammy Ödülleri mekanının VIP bölümünde görüntülendi. Ayrıca sosyal medyada premium erişim bilekliğinin fotoğrafını paylaştı.

Bad Bunny ve Gabriela Berlingeri'nin ilişkisi 2020 pandemisi sırasında kamuoyuna yansıdı, ancak çift aslında 2017'den beri birlikteydiler. İkili Porto Riko'da bir restoranda tanıştı ve yaklaşık beş yıl birlikte olduktan sonra 2022 sonlarında ayrıldı.

2026 Grammy ve Super Bowl performanslarının ardından hayranlar, eski sevgilisi Gabriela Berlingeri'nin ona çok fazla destek gösterdiğini fark etti... bu durum ikilinin yeniden bir araya gelmiş olabileceğini işaret ediyor.

Bad Bunny ve Kendall Jenner ilişkisi

Kamuoyu Bad Bunny'nin model Kendall Jenner ile romantik ilişkisine büyük ilgi gösterdi. Çift 2023 başlarında çıkmaya başladı ancak ilişkileri birden fazla ayrılık ve barışma yaşadı. İkili son olarak Eylül 2024'te kesin olarak ayrıldı.

Bad Bunny, Temmuz 2025'te Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafla eski bir sevgilisine gönderme yaptığı düşünüldü. "Müziğini anlamayan insanlarla çıkmayı bırak" yazan görseli hayranları, Jenner'a yönelik bir ima olarak yorumladı.

Bad Bunny kimdir

Asıl adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Bad Bunny, 10 Mart 1994 tarihinde Porto Riko'nun Vega Baja şehrinde dünyaya geldi. Reggaeton ve Latin trap türlerinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

2026 Super Bowl devre arası şovunda beyaz bir kıyafetle sahneye çıkan Bad Bunny, Porto Riko kültürüne adanmış bir performans sergiledi. Şovda Lady Gaga ve Ricky Martin sürpriz konuk olarak sahneye çıktı. Performansın hemen ardından sanatçı Instagram hesabındaki tüm paylaşımları sildi ve profil fotoğrafını kaldırdı.

Bad Bunny'nin ilişki geçmişi

Bad Bunny'nin bilinen ilk ciddi ilişkisi üniversite yıllarında Porto Riko'dan Carliz De La Cruz ile yaşandı. Bu ayrılık onun ilk dönem şarkılarına ilham kaynağı oldu.

Bad Bunny ve Gabriela, Porto Riko'da bir restoranda 2017'de tanıştı. Üç yıl boyunca gizlice çıktıktan sonra Şubat 2020'de Miami'deki bir NBA maçında ilk kez birlikte görüntülendiler. COVID-19 pandemisi sırasında birlikte karantinada kaldılar.

"Hayır, o kadar evli değilim" dedi Bad Bunny, Kasım 2020'de Entertainment Tonight'a verdiği röportajda evlilik söylentilerini yalanlarken. "Düğünlerin ve evlenmenin beni çok korkuttuğunu düşünüyorum."