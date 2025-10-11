Son Mühür - Süper Lig’de liderliğini koruyan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un öncelikli olarak stoper takviyesi yapmak istediği iddia edildi. Fanatik’te yer alan habere göre, Fransa’nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen Lucas Beraldo, listenin ilk sırasında bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcunun Buruk tarafından istendiği, PSG ile 2028’e kadar süren sözleşmesi bulunan oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği ifade edildi. Beraldo’nun bu sezon sadece 5 maçta oynayabildiği ve düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı hedeflediği öne sürüldü.

Alex De Souza'nın takımındaydı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza, Sao Paulo’yu çalıştırdığı dönemde Lucas Beraldo da kadrodaydı ve Brezilyalı oyuncuya 13 maçta forma şansı vermişti. Beraldo, Ocak 2024’te Paris Saint-Germain’e transfer olmuştu.