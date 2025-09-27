Son Mühür - Türkiye’de milyonlarca insan günlük alışverişlerini kredi kartıyla gerçekleştiriyor. Ancak uzmanlar, kart kullanımında yapılan küçük bir hatanın bile büyük maddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle sadece asgari tutarı ödemeye güvenmek, borçların hızla büyümesine ve kontrol edilemez bir noktaya gelmesine neden olabiliyor.

Borç katlanıyor

Kredi kartı kullanıcılarının en yaygın hatalarından biri, yalnızca asgari ödeme tutarını yatırmak oluyor. Bankalar bu ödemeyi kabul etse de, kalan borç kısmına yüksek faiz uygulanıyor. Bu da kısa sürede borcun katlanarak artmasına yol açıyor.

12-13 bin TL’ye çıkabiliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı son verilere göre, kredi kartı faiz oranları her ay artış göstermeye devam ediyor. Bu durum, özellikle yalnızca asgari ödeme yapan kullanıcıların borçlarının kısa sürede ciddi şekilde büyümesine neden oluyor. Örneğin, 10 bin TL’lik bir kredi kartı borcu birkaç ay içinde faizlerle birlikte 12-13 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

O yanılgıya dikkat

Bir başka yaygın hata ise "küçük taksitlerle öderim" düşüncesine kapılmak. Ancak biriken çok sayıda küçük taksit, zamanla toplamda ciddi bir borç yüküne dönüşebiliyor. Özellikle elektronik ürünler, giyim alışverişleri ve tatil harcamalarında yapılan taksitlendirmeler, farkında olunmadan aylık bütçenin aşılmasına neden olabiliyor.

Finans uzmanları, kredi kartı kullanırken özellikle şu hususlara özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor: Her ay kredi kartı borcunun tamamını ödemeye özen gösterin.

Sadece asgari tutarı yatırmak alışkanlık hâline gelmemeli.

Harcamalarınızı, gelir ve gider dengenizi gözeterek yapın.

Gerekmedikçe taksitli alışverişlerden uzak durun.

Aksi hâlde önemsiz görünen küçük hatalar zamanla ciddi borç yüküne dönüşebilir.