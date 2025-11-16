Son Mühür- Fatih Terim döneminde gelecek vaat eden genç bir yetenek olarak Galatasaray'a kazandırılan Sacha Boey'in Almanya'nın önde gelen kulübü Bayern Münih'le yolları ayrılacak gibi görünüyor.

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, 2023 yılında o dönem için rekor bir transfer ücreti olan 30 milyon avroya Bayern Münih'e transfer olmuştu.



Galatasaray tarihinin en büyük satış rakamına ulaştığı transfer sonrası büyük umutlarla Bayern'e gelen Fransız futbolcu yaşadığı talihsiz sakatlıkların ardından bir türlü formayı tam anlamıyla üzerine geçirmeyi başaramadı.

Beklentileri bir türlü veremedi...



Zaman zaman oynadığı futbolla umut verse de Boey için Bayern Münih defteri Ocak ayında kapanmaya çok yakın.

Bayern Münih'e yakın kaynaklar bu yaz satmayı düşünüp son anda vazgeçtikleri Sacha Boey için tekliflere açık olacağını duyurdu.

Sacha Boey'e Suudi Arabistan ve Rusya'dan tekliflerin olduğu belirtiliyor. Sezon başında adı Galatasaray'la anılan 25 yaşındaki Fransız futbolcu, Singo'nun transfer edilmesinin ardından Bayern Münih'te kalmıştı.