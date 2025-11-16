Son Mühür- Bu sezon çok sayıda şampiyonluk adayıyla çok daha çekişmeli bir tabloya sahne olan NBA'de gece beş maçla devam etti.

Giannis Antetoukumpo'nun liderliğindeki Milwaukee Bucks sahasında LeBron James'den yoksun Los Angeles Lakers'ı ağırladı.

Lakers'da 38 Dakika sahada kalan Luka Doncic, 41 Sayı, 9 Ribaund, 6 Asist, 1 Top Çalma ve 2 Blokla oynadı.

Bu sezonki çıkışıyla dikkat çeken Austin Reaves 25 sayı, 8 asist ve 6 ribaundla Doncic'e eşlik etti.

Sahadan 95-119 maplup ayrılan Bucks'da Giannis'in 32 sayı, 5 asist ve 20 ribaundluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



Nicolo Jokic'in gecesi...



Bu sezonun da en büyük MVP adayları arasında yer alan Nicolo Jokic'in etkili oyunuyla Nuggets, Timberwolves deplasmanından da zaferle ayrılmayı başardı.

Nuggets'ın 112-123 kazandığı karşılaşmada Sırp yıldız 27 sayı, 10 asist ve 12 ribaundla yine başroldeydi.

Denver Nuggets bu sonuçla bu sezonki onuncu zaferine imza atmış oldu.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle...



Cavaliers-Grizzlies: 108-100

Pacers-Raptors: 111-129

Hornets-Thunder: 96-109

Timberwolves-Nuggets: 112-123

Buck- Lakers: 95-119