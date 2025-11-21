Yeni yayımlanan bilimsel bir çalışma, modern çağın en büyük sağlık problemlerinden biri haline gelen uzun süre oturmanın damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmenin şaşırtıcı bir yolunu ortaya koydu: flavanol açısından zengin çay ve kakao tüketimi.

University of Birmingham ekibinin yürüttüğü araştırmada, genç ve sağlıklı erkeklerden oluşan katılımcılar 2 saat boyunca hiç kalkmadan oturtuldu. Bir grup sadece su içerken, diğer gruba yüksek flavanol içeren kakao içeceği verildi. Sonuçlar dikkat çekiciydi:

Kakao içen grupta damar fonksiyonunda bozulma görülmedi

Normalde uzun süre oturmak, kan akımını yavaşlatıp damar iç yüzeyinin işlevini düşürerek kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor. Ancak flavanol içeren içecek alan grupta bu olumsuz etki neredeyse tamamen engellendi.

Bilim insanları flavanollerin, çay, kakao, meyveler ve kuruyemişler gibi birçok doğal gıdada bulunduğuna dikkat çekti.

“Mucize değil, destek mekanizması” uyarısı

Uzmanlar, bunun bir ‘mucize çözüm’ olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguluyor.

Araştırmanın:

• kısa süreli olması,

• sadece genç erkeklerde yapılması,

• kullanılan flavanol dozunun günlük hayattakinden çok yüksek olması

nedeniyle sonuçların genelleştirilmesinin şimdilik erken olduğu belirtiliyor.

Uzun süre oturanlara mesaj net: Hareket hâlâ birinci sırada

Araştırmacılar, çay ve kakao tüketiminin yardımcı olabileceğini ancak uzun süre oturmanın zararlarını tamamen yok etmeyeceğini ifade ediyor. En etkili çözüm hâlâ:

• her 30–60 dakikada bir ayağa kalkmak,

• kısa yürüyüşler yapmak,

• gün içine mikro-aktivite eklemek.

Flavanol zengini gıdalar neler?

• Kakao ve bitter çikolata

• Siyah ve yeşil çay

• Yaban mersini ve kırmızı meyveler

• Elma, üzüm

• Fındık, ceviz

Bu gıdaların düzenli tüketimi, özellikle masa başında saatler geçiren milyonlarca kişi için destekleyici bir strateji olarak öne çıkıyor.