Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Avustralya’da ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni H3N2 grip virüsü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. İnfluenza A alt tiplerinden biri olan bu virüs, dünya genelinde vaka artışlarıyla dikkat çekerken, Prof. Dr. Özlü, virüsün yakın zamanda Türkiye’de de bir salgına neden olabileceği konusunda uyararak, halkın ve risk gruplarının önlem alması gerektiğini vurguladı.

Virüsün özellikleri ve küresel yayılımı

Prof. Dr. Özlü’nün verdiği bilgilere göre, H3N2 virüsü aslında bilinen bir influenza A tipi olsa da, bu sene Güney Yarım Küre’de (Avustralya’da) başlayan salgında virüsün alt tiplemesi yapıldığında, 7’ye yakın mutasyon geçirdiği doğrulandı. Bu mutasyonlar, virüsün bulaştırıcılık hızının klasik grip virüsüne göre daha yüksek olduğu tespitini beraberinde getirdi. Virüs, Kuzey Yarım Küre'ye geçerek özellikle Japonya ve İngiltere’deki vakaların büyük bir kısmına neden oluyor. Uzmanlar, bu salgının normal gribe kıyasla daha hızlı yayılma ve daha fazla kişiyi etkileme potansiyeli taşıdığını öngörüyor. Henüz ağır bir hastalık tablosuna yol açtığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, bulaşma hızındaki artış endişe yaratıyor.

Türkiye kapıda: Risk gruplarına acil aşı çağrısı

Türkiye'de henüz genel bir influenza salgınının başlamadığını ancak Avrupa'da virüsün çok sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Özlü, ülkenin Avrupa ile olan yoğun iletişimi göz önüne alındığında, H3N2 virüsünün Türkiye'ye gelmesinin çok zaman almayacağını ve önümüzdeki günlerde bir salgının başlayacağını kaydetti.

Özlü, özellikle 5 yaş altındaki çocuklar, 50 yaş üzerindeki bireyler, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar gibi risk gruplarının iyi korunması gerektiğine dikkat çekti. Elimizdeki mevcut grip aşılarının bu yeni türe karşı kısmen koruma sağladığını; ancak virüsün mutasyonu nedeniyle aşıların etkinliğinin de zayıfladığı bilgisini verdi. Bununla birlikte, aşılanan kişilerin hastalığı daha hafif atlattığına dair veriler bulunduğunu belirterek, risk gruplarından hala aşılanmamış olanların hemen aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Korunma yolları ve gribal belirtiler

Prof. Dr. Özlü, aşılanmanın yanı sıra, bireysel önlemlerin de salgın riskini yönetmekte hayati rol oynadığını ifade etti. Hastalığın yayılımını engellemek için hasta kişilerin sosyal alanlardan uzak durması, evde istirahat etmesi ve mutlaka maske kullanması gerekiyor. Ayrıca hijyen kurallarına azami dikkat gösterilmesi büyük önem taşıyor.

Virüsün belirtilerinin klasik gribal enfeksiyonlarla benzer olduğunu belirten Özlü; ateş, burun akıntısı, hapşırma, geniz akıntısı, vücutta halsizlik, kırgınlık ve baş ağrıları gibi semptomlar görüldüğünü dile getirdi. Sağlam kişilerin kendilerini korumaları için hasta kişilerle teması kesmeleri ve mesafe koymaları gerektiğini hatırlattı.