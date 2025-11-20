Güray Keskinci, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Asena Keskinci'nin babası olarak kamuoyunda tanınan bir isim haline geldi. Özel hayatını medyadan uzak tutan Keskinci, kızı Asena Keskinci'nin Kasım ayında yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Bu açıklamalar, geçmişteki aile ilişkileri ve set ortamına dair detayları gündeme taşıdı.

Güray Keskinci Kimdir Kaç Yaşında Ne İş Yapıyor

Güray Keskinci, Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci'nin babası olarak biliniyor. Kamuya açık kaynaklarda doğum tarihi ve kesin yaşı yer almayan Keskinci'nin, 2001 doğumlu kızı Asena Keskinci'nin çocukluk dönemindeki kariyer sürecinde yanında olduğu göz önüne alındığında 40'lı veya 50'li yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. Mesleğiyle ilgili net bir bilgi bulunmayan Keskinci, iş dünyasında veya sanat camiasında bilinen bir figür olarak öne çıkmadı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Keskinci, aile bağları ve mahremiyete önem veren bir profil çizdi. İstanbul veya çevre illerle bağlantılı olduğu düşünülen Keskinci'nin nereli olduğuna dair resmi bir kayıt yer almadı.

Güray Keskinci Asena Keskinci Babası mı? Aile Hayatı

Güray Keskinci, Asena Keskinci'nin babası olarak doğrulandı. Asena Keskinci, 20 Nisan 2001'de İstanbul'da doğdu ve çocuk yaşta oyunculuğa adım attı. Ailesinin desteğiyle Bez Bebek gibi projelerde rol alan Asena Keskinci'nin anne ve babasının boşanma süreci yaşadığı biliniyor. Güray Keskinci'nin eski eşi Ayşe Keskinci ile ayrılık yaşadığı, bu sürecin Asena Keskinci'nin çocukluk yıllarına denk geldiği ortaya çıktı. Baba-kız ilişkisi, Asena Keskinci'nin son açıklamalarıyla yeniden tartışma konusu oldu. Asena Keskinci, babasıyla yıllardır iletişimde olmadığını ve geçmiş olayların etkisiyle ilişkilerinin koptuğunu belirtti. Güray Keskinci ise bu konulara dair kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmadı.

Güray Keskinci Evrim Akın İlişkisi İddiaları Neler

Asena Keskinci, Bez Bebek dizisi döneminde babası Güray Keskinci'nin oyuncu Evrim Akın ile ilişki yaşadığını iddia etti. Bu ilişkinin anne ve babasının boşanmasına neden olduğunu öne süren Asena Keskinci, Evrim Akın'ın kendisine set ortamında psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, tehditlerde bulunduğunu anlattı. İddialara göre ilişki, dizinin çekimleri sırasında başladı ve boşanma sonrası devam etti. Evrim Akın'ın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Güray Keskinci ile son 3 yıldır sevgi ve saygıya dayalı bir birliktelik olduğu doğrulandı. Şiddet ve geçmiş iddialar ise gerçek dışı olarak nitelendirildi, hukuki süreç başlatılacağı belirtildi. Güray Keskinci cephesinden ilişkiye dair resmi bir yorum gelmedi. Bu gelişmeler, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinin set arkasını yeniden gündeme getirdi.

Güray Keskinci, sınırlı bilgilerle bilinen bir isim olarak kaldı. Kızı Asena Keskinci'nin iddiaları, aile içi dinamikleri ve geçmiş ilişkileri mercek altına aldı. Konuyla ilgili tarafların açıklamaları, magazin dünyasında yakın takip edildi.