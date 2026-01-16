Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini Baltık coğrafyasına taşıyarak Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta stratejik temaslarda bulundu. Bölgedeki güvenlik mimarisi ve ikili iş birliği süreçlerini kapsayan resmi ziyaret çerçevesinde Bakan Fidan, hem çok taraflı toplantılara iştirak etti hem de kritik isimlerle baş başa görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye’nin bölgesel dış politika vizyonunu muhataplarına aktardı.

Baltık zirvesinde bölgesel güvenlik diplomasisi

Bakan Hakan Fidan’ın Vilnius programının ana eksenini "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı" oluşturdu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, söz konusu toplantıda Türkiye’nin yanı sıra Litvanya ve Estonya’nın dışişleri bakanları ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı bir araya geldi. Bölgesel istikrarın ve savunma iş birliklerinin masaya yatırıldığı bu üst düzey buluşma, Ankara’nın Baltık ülkeleriyle olan stratejik bağlarını pekiştirme noktasında önemli bir platform işlevi gördü. Katılımcıların, mevcut küresel jeopolitik sınamalar karşısında ortak hareket etme kararlılığını vurguladığı zirve, Bakan Fidan’ın yoğun görüşme maratonunun başlangıç noktası oldu.

Parlamenter heyet ve ikili temaslar

Çok taraflı toplantının ardından diplomasi trafiğini hızlandıran Bakan Fidan, parlamento düzeyindeki ilişkileri güçlendirmek adına önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Avrupa İşleri Komitesi Başkanı görevini yürüten Rasa Budbergyt başkanlığındaki parlamenterler heyetiyle bir araya gelen Fidan, iki ülke arasındaki yasama organları arasındaki iletişimin önemine değindi. Bu görüşme, Litvanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece hükümetler arası değil, parlamenter düzeyde de kurumsallaştığının bir göstergesi olarak kayda geçti.

Vilnius’ta kritik baş başa görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, günün ilerleyen saatlerinde ikili diplomasiye ağırlık vererek Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ile bir araya geldi. Ardından ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Kstutis Budrys ile ayrı bir görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, bu temaslarda hem NATO çerçevesindeki iş birliklerini hem de karşılıklı ticaret ve güvenlik konularını kapsamlı bir şekilde ele aldı.