Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de bazı kafe ve restoranlarda tuvaletlerin şifreli veya kilitli sistemle kullanıma sunulması yaygınlaşmaya başladı. Bu uygulama, müşterilerin tuvaleti kullanmadan önce şifreyi öğrenmelerini veya kullanmaktan vazgeçmelerini gerektiriyor. Bu durum, özellikle zaman açısından müşterileri mağdur ederken, işletmelerin bu uygulamayı hangi hukuki çerçevede hayata geçirebileceği tartışma konusu oldu.

Şifreli tuvalet uygulaması neden tercih ediliyor?

İşletmeler, tuvaletleri şifreli hale getirerek hijyen ve güvenlik önlemlerini artırmayı amaçladığını belirtti. Bazı kafelerde tuvaletlerin yalnızca müşteriler tarafından kullanılmasını sağlamak için bu yönteme başvurulduğu belirtiliyor. Müşteriler, tuvaleti kullanmadan önce şifreyi talep etmek veya personelden almak durumunda kalıyor.

TÜKODER İzmir Şube Başkanı Kurdoğlu nasıl değerlendirdi?

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) İzmir Şube Başkanı Av. Fatih Kurdoğlu, uygulamanın hukuki boyutunu değerlendirdi. Kurdoğlu, “İşletmeler tedbir amaçlı olarak şifreli veya kilitli sistem kurabilir. Bunun önünde hukuken bir engel yok. Ancak tuvaletin ücretlendirilmesi uygun değildir. İşletmeler, kendi müşterilerine bu hizmeti sunabilir. Burada herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır” dedi. Kurdoğlu, şifreli tuvalet uygulamasının tüketici haklarını ihlal etmediğini de belirtti.

Kilit sistemi kırılırsa hukuki sorumluluk kimde?

Bazı müşterilerin tuvalet kilidini kırması durumunda sorumluluğun kime ait olduğu da açıklayan Kurdoğlu, “Müşteri tarafından kilit kırılırsa bu, mala zarar verme kapsamında değerlendirilir. Bu durumda sorumluluk şahsa aittir; şirket veya işletme sorumlu tutulmaz. Hukuk, mala zarar verme maddesini uygular” dedi.