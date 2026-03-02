Trenyol Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen Göztepe, evinde alt sıralarda yer alan Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı. İzmir temsilcisi, bu sonuçla geçen sezonun benzer döneminde yaşadığı kazanamama serisini hatırlattı.

İki sezonluk Avrupa Hedefi ve ikinci devre düşüşü

Son iki sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, her iki sezonun ikinci yarısında benzer bir düşüş yaşadı. Geçen sezon devre arasını 30 puanla 4’üncü sırada tamamlayan Göztepe, 21’inci haftadan itibaren 11 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu süreçte deplasmanda Fenerbahçe’ye yenilen Göztepe, Alanyaspor, Bodrum FK, Kayserispor, Samsunspor, Trabzonspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarından da galip ayrılamadı. İzmir ekibi, 5 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti.

Bu sezon da benzer senaryo

Bu sezon lige iyi başlayan Göztepe, devreyi 32 puanla 4’üncü sırada kapattı. 20’nci haftaya kadar istikrarlı sonuçlar alan ekip, 21’inci haftadan itibaren galibiyet elde edemedi. Konyaspor, Kayserispor ve Eyüpspor ile golsüz berabere kalan Göztepe, Beşiktaş’a 4-0 mağlup oldu.

Taraftarlar, yaşanan bu süreçle geçen sezonu yeniden hatırlarken, sarı-kırmızılı ekip bir kez daha kazanamama serisiyle karşı karşıya kaldı.

Kritik deplasman mücadelesi

Geçen sezon 11 maçlık galibiyet hasretini Başakşehir’i yenerek sonlandıran Göztepe, bu hafta sonu da İstanbul temsilcisiyle karşılaşacak. Avrupa kupası yolunda kritik öneme sahip bu mücadele, deplasmanda oynanacak.